Росія виробляє снаряди утричі швидше за США та ЄС, - Sky News

Такі дані щодо виробництва боєприпасів дала консалтингова компанія Bain&Company. За її аналізом, у 2024 році Росія планує виготовити 4,5 млн боєприпасів, але невідомо, яка частка з них належить до відновлених та вироблених.

США та країни Європи планують виробити 1,3 млн снарядів, тобто утричі менше за Росію.

Попри те, що західні країни нарощують виробництво, вони все ще відстають від Росії. Це є однієї з причин, чому відношення снарядів становить 5 до 1 на користь Москви. Це своєю чергою змушує українських військових значно економити боєприпаси і використовувати їх якнайефективніше.

"Часто одним, двома, трьома снарядами ми можемо повністю знищити ціль", - сказав Sky News артилерист 57-ї бригади, яка відбиває наступ Росії у Харківській області.

Як зазначається, середня вартість виробництва снаряда 155 мм (калібр, який виробляють країни НАТО) становить близько 4000 доларів за одиницю. Натомість вартість виробництва російських снарядів калібру 152 мм становить близько 1000 доларів за одиницю.

Sky News зазначається, що Україні бракує не лише снарядів для артилерії. Видання пише, що українці, які проходять навчання у Британії, змушені вдавати ніби стріляють із протитанкових гранатометів ракетами N-LAW, оскільки боєприпасів вистачає для фронту.