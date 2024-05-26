Россия производит снаряды в три раза быстрее, чем США и ЕС, - Sky News

Такие данные по производству боеприпасов предоставила консалтинговая компания Bain&Company. По ее анализу, в 2024 году Россия планирует произвести 4,5 млн боеприпасов, но неизвестно, какая часть из них принадлежит к восстановленным и произведенным.

США и страны Европы планируют сделать 1,3 млн снарядов, то есть в три раза меньше России.

Несмотря на то, что западные страны наращивают производство, они все еще отстают от России. Это одна из причин, почему отношение снарядов составляет 5 к 1 в пользу Москвы. Это в свою очередь заставляет украинских военных значительно экономить боеприпасы и использовать их наиболее эффективно.

"Часто одним, двумя, тремя снарядами мы можем полностью уничтожить цель", - сказал Sky News артиллерист 57-й бригады, отражающей наступление России в Харьковской области.

Как отмечается, средняя стоимость производства снаряда 155 мм (калибр, производимый странами НАТО) составляет около 4000 долларов за единицу. Стоимость производства российских снарядов калибра 152 мм составляет около 1000 долларов за единицу.

Sky News отмечается, что Украине не хватает не только снарядов для артиллерии. Издание пишет, что украинцы, которые проходят обучение в Британии, вынуждены делать вид, что стреляют из противотанковых гранатометов ракетами N-LAW, поскольку боеприпасов хватает для фронта.