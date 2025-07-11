Росія вирішила, що є ворогом ЄС, і сама хоче війни, - глава МЗС Польщі

"Але якщо сусід нападає на іншого сусіда, який розташований поряд з нами, це тягне за собою наслідки. Якщо Росія шпигує, засилає сюди паліїв, погрожує нам, зокрема ядерною зброєю, то Росія вирішила, що вона є ворогом Заходу", – сказав Сікорський.

За його словами, у Росії пропагують "фашистську та імперську ідеологію", готують суспільство до агресії. Тому Польща має всі підстави побоюватися Росії.

"Приємно, що президент США починає говорити про те, про що європейські лідери говорили йому протягом пів року, але справжнім випробуванням стане те, чи ухвалять США новий пакет санкцій", – додав глава МЗС.