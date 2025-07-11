Россия решила, что является врагом ЕС, и сама хочет войны, - глава МИД Польши

"Но если сосед нападает на другого соседа, который расположен рядом с нами, это влечет за собой последствия. Если Россия шпионит, засылает сюда поджигателей, угрожает нам, в частности ядерным оружием, то Россия решила, что она является врагом Запада", - сказал Сикорский.

По его словам, в России пропагандируют "фашистскую и имперскую идеологию", готовят общество к агрессии. Поэтому Польша имеет все основания опасаться России.

"Приятно, что президент США начинает говорить о том, о чем европейские лидеры говорили ему в течение полугода, но настоящим испытанием станет то, примут ли США новый пакет санкций", - добавил глава МИД.