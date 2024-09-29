Росія випустила по Україні понад два десятки дронів: скільки збили

Що відомо про нічну атаку

Ще з вечора 28 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски та рух "Шахедів. Рух ворожих дронів фіксували в Одеській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

Також під ранок російські війська атакували Запоріжжя. Окупанти випустили понад 10 КАБів по місту. Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки, четверо осіб постраждали. Під завалами може перебувати людина.

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