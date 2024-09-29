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Россия выпустила по Украине более двух десятков дронов: сколько сбили

Фото: силы ПВО уничтожили 15 из 22 дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия ночью 29 сентября выпустила по Украине более двух десятков дронов-камикадзе. Противовоздушная оборона работала в четырех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Ночью противник выпустил по Украине 22 ударных дрона. Районы пусков: Ейск, Курск и мыс Чауда в оккупированном Крыму.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников. В результате противодействия РЭБ еще пять вражеских беспилотников локационно потеряно, предварительно без последствий.

ПВО работала в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.

 

Что известно о ночной атаке

Еще с вечера 28 сентября Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках и движении "Шахедов. Движение вражеских дронов фиксировали в Одесской, Винницкой, Кировоградской, Херсонской, Николаевской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

Также под утро российские войска атаковали Запорожье. Оккупанты выпустили более 10 КАБов по городу. Разрушена многоэтажка и частные дома, четыре человека пострадали. Под завалами может находиться человек.

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