Росія випустила по Україні кілька десятків дронів, працює ППО

Російська Федерація випустила по Україні кілька десятків ударних дронів. В низці областей оголошена повітряна тривога, працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
"Кілька десятків ворожих ударних дронів у повітряному просторі України! Працює ППО!", - йдеться у повідомленні.
Куди летять безпілотники
Військові розповіли про напрямки руху ударних БпЛА:
Повітряні тривоги
Станом на 00:00 мапа повітряних тривог виглядає так:
У Повітряних Силах ЗСУ зазначили, що можливе поширення повітряних тривог по напрямку руху безпілотників. Людей закликають перебувати в укриттях під час небезпеки з повітря.
В новорічну ніч російські війська застосували рекордну кількість ударних безпілотників типу "Шахед" - 90 одиниць для атаки по Україні. У Повітряних сил ЗСУ розповіли, що вдалося збити 87 дронів.
Втім, внаслідок атаки все ж є руйнування та постраждалі. Зокрема, Одесі загинув підліток, а у Львові вщент згорів музей Романа Шухевича та загорівся університет, де вчився Степан Бандера.
Крім того, російські загарбники випустили чотири зенітні керовані ракети С-300 по Харківській області.
Детальніше про наслідки масованої атаки "Шахедів" у новорічну ніч - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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