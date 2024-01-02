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Росія випустила по Україні кілька десятків дронів, працює ППО

Фото: український військовий (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська Федерація випустила по Україні кілька десятків ударних дронів. В низці областей оголошена повітряна тривога, працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Кілька десятків ворожих ударних дронів у повітряному просторі України! Працює ППО!", - йдеться у повідомленні. 

Куди летять безпілотники

Військові розповіли про напрямки руху ударних БпЛА:

  1. БпЛА в Херсонській області (Високопільський район), курс північно-західний.
  2. БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс західний (Кропивницький).
  3. БпЛА в північній частині Запорізької області, курс західний/північно-західний.
  4. БпЛА в Павлоградському районі Дніпропетровської області, курс північно-західний.
  5. БпЛА в Первомайському районі Харківської області, курс північно-західний.

Повітряні тривоги

Станом на 00:00 мапа повітряних тривог виглядає так:

У Повітряних Силах ЗСУ зазначили, що можливе поширення повітряних тривог по напрямку руху безпілотників. Людей закликають перебувати в укриттях під час небезпеки з повітря. 

Обстріли України в новорічну ніч

В новорічну ніч російські війська застосували рекордну кількість ударних безпілотників типу "Шахед" - 90 одиниць для атаки по Україні. У Повітряних сил ЗСУ розповіли, що вдалося збити 87 дронів.

Втім, внаслідок атаки все ж є руйнування та постраждалі. Зокрема, Одесі загинув підліток, а у Львові вщент згорів музей Романа Шухевича та загорівся університет, де вчився Степан Бандера.

Крім того, російські загарбники випустили чотири зенітні керовані ракети С-300 по Харківській області.

Детальніше про наслідки масованої атаки "Шахедів" у новорічну ніч - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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