Росія випустила по Україні кілька десятків дронів, працює ППО

"Кілька десятків ворожих ударних дронів у повітряному просторі України! Працює ППО!", - йдеться у повідомленні.

Куди летять безпілотники

Військові розповіли про напрямки руху ударних БпЛА:

БпЛА в Херсонській області (Високопільський район), курс північно-західний. БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс західний (Кропивницький). БпЛА в північній частині Запорізької області, курс західний/північно-західний. БпЛА в Павлоградському районі Дніпропетровської області, курс північно-західний. БпЛА в Первомайському районі Харківської області, курс північно-західний.

Повітряні тривоги

Станом на 00:00 мапа повітряних тривог виглядає так:

У Повітряних Силах ЗСУ зазначили, що можливе поширення повітряних тривог по напрямку руху безпілотників. Людей закликають перебувати в укриттях під час небезпеки з повітря.

Обстріли України в новорічну ніч

В новорічну ніч російські війська застосували рекордну кількість ударних безпілотників типу "Шахед" - 90 одиниць для атаки по Україні. У Повітряних сил ЗСУ розповіли, що вдалося збити 87 дронів.

Втім, внаслідок атаки все ж є руйнування та постраждалі. Зокрема, Одесі загинув підліток, а у Львові вщент згорів музей Романа Шухевича та загорівся університет, де вчився Степан Бандера.

Крім того, російські загарбники випустили чотири зенітні керовані ракети С-300 по Харківській області.

Детальніше про наслідки масованої атаки "Шахедів" у новорічну ніч - читайте в матеріалі РБК-Україна.