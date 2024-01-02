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Россия выпустила по Украине несколько десятков дронов, работает ПВО

Фото: украинский военный (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская Федерация выпустила по Украине несколько десятков ударных дронов. В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Несколько десятков вражеских ударных дронов в воздушном пространстве Украины! Работает ПВО!", - говорится в сообщении.

Куда летят беспилотники

Военные рассказали о направлениях движения ударных БПЛА:

  1. БпЛА в Херсонской области (Высокопольский район), курс северо-западный.
  2. БпЛА в западной части Днепропетровщины, курс западный (Кропивницкий).
  3. БпЛА в северной части Запорожской области, курс западный/северо-западный.
  4. БПЛА в Павлоградском районе Днепропетровской области, курс северо-западный.
  5. БПЛА в Первомайском районе Харьковской области, курс северо-западный.

Воздушные тревоги

По состоянию на 00:00 карта воздушных тревог выглядит так:

В Воздушных Силах ВСУ отметили, что возможно распространение воздушных тревог по направлению движения беспилотников. Людей призывают находиться в укрытиях во время опасности из воздуха.

Обстрелы Украины в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь российские войска применили рекордное количество ударных беспилотников типа "Шахед" – 90 единиц для атаки по Украине. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что удалось сбить 87 дронов.

Впрочем, в результате атаки все же разрушения и пострадавшие. В частности, Одессе погиб подросток, а во Львове дотла сгорел музей Романа Шухевича и загорелся университет, где учился Степан Бандера.

Кроме того, российские захватчики выпустили четыре зенитных управляемых ракеты С-300 по Харьковской области.

Детальнее о последствиях массированной атаки "Шахедов" в новогоднюю ночь - читайте в материале РБК-Украина.

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