Росія випустила по Україні близько 120 ракет і 90 дронів, - Зеленський

Росія під час масованої атаки 17 листопада випустила по Україні 120 ракет і 90 дронів. Сили ППО знищили понад 140 повітряних цілей
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в Telegram.
Як зазначив глава держави, за ніч і ранок російські окупанти застосували дрони різних типів, зокрема "Шахеди", крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети "Циркони", "Іскандери" та "Кинджали".
"Загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. На жаль, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків", - повідомив президент.
Зеленський додав, що зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків атаки.
Президент подякував протиповітряній обороні - зенітним військам, пілотам F-16, "сушок" та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ.
Сьогодні, 17 листопада, Росія завдала найпотужнішого удару за три місяці. Окупанти випустили по Україні дрона та різні типи ракет.
У багатьох областях лунали вибухи і працювала протиповітряна оборона. Зафіксовані влучання у Миколаєві, Дніпрі, Рівному, Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій областях.
У Києві впали уламки у трьох районах. Відомо про одного постраждалого.
Окупанти спрямували удар по енергетичні об'єкти. Через ворожу атаку по Україні ввели аварійні відключення світла. У деяких містах фіксують проблеми з водопостачанням.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.