Росія випустила по Україні більше 70 дронів. Скільки збила ППО

Атака РФ по Україні

Російські війська щоночі атакують Україну. Найчастіше окупанти використовують комбіновані атаки з використанням і ракет, і дронів. Але бувають і лише дронові чи лише ракетні атаки, як у ніч проти 24 листопада.

Зокрема, загарбники намагалися атакувати столицю України. У Києві лунали вибухи, у Київській області працювала ППО.

Як пізніше з'ясувалося дрони заходили на місто різними курсами. При цьому ППО збило всі безпілотники РФ, які летіли на Київ. Їх було понад десять.

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