Россия выпустила по Украине более 70 дронов. Сколько сбила ПВО

Атака РФ по Украине

Российские войска каждую ночь атакуют Украину. Чаще всего оккупанты используют комбинированные атаки с использованием и ракет, и дронов. Но бывают и только дроновые или только ракетные атаки, как в ночь на 24 ноября.

В частности, захватчики пытались атаковать столицу Украины. В Киеве гремели взрывы, в Киевской области работала ПВО.

Как позже выяснилось дроны заходили на город разными курсами. При этом ПВО сбила все беспилотники РФ, которые летели на Киев. Их было больше десяти.

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