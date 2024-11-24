Росія випустила по Україні більше 70 дронів. Скільки збила ППО

Російські війська в ніч на 24 листопада випустили по Україні 73 безпілотники. ППО збила 50 із них, ще чотири поки що залишаються у повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Крім того, 19 безпілотників локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 50 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях", - зазначили у Повітряних силах.

До відбиття нападу залучаються авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Уночі 24 листопада окупанти атакують Україну ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із Орла та Брянської області", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ по Україні

Російські війська щоночі атакують Україну. Найчастіше окупанти використовують комбіновані атаки з використанням і ракет, і дронів. Але бувають і лише дронові чи лише ракетні атаки, як у ніч проти 24 листопада.

Зокрема, загарбники намагалися атакувати столицю України. У Києві лунали вибухи, у Київській області працювала ППО.

Як пізніше з'ясувалося дрони заходили на місто різними курсами. При цьому ППО збило всі безпілотники РФ, які летіли на Київ. Їх було понад десять.

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