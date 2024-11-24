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Росія випустила по Україні більше 70 дронів. Скільки збила ППО

Україна, Неділя 24 листопада 2024 09:28
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Росія випустила по Україні більше 70 дронів. Скільки збила ППО Фото: ППО збила 50 з 73 дронів під час атаки РФ по Україні 24 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в ніч на 24 листопада випустили по Україні 73 безпілотники. ППО збила 50 із них, ще чотири поки що залишаються у повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Уночі 24 листопада окупанти атакують Україну ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із Орла та Брянської області", - йдеться у повідомленні.

Загалом Сили оборони України виявили та здійснили супровід 73 ворожих БПЛА.

Робота ППО

До відбиття нападу залучаються авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 50 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях", - зазначили у Повітряних силах.

Крім того, 19 безпілотників локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони.

"В повітрі - 4 ворожих БПЛА, бойова робота триває! Інформація оновлюється", - зазначили військові.

Атака РФ по Україні

Російські війська щоночі атакують Україну. Найчастіше окупанти використовують комбіновані атаки з використанням і ракет, і дронів. Але бувають і лише дронові чи лише ракетні атаки, як у ніч проти 24 листопада.

Зокрема, загарбники намагалися атакувати столицю України. У Києві лунали вибухи, у Київській області працювала ППО.

Як пізніше з'ясувалося дрони заходили на місто різними курсами. При цьому ППО збило всі безпілотники РФ, які летіли на Київ. Їх було понад десять.

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Російська Федерація ППО Війна в Україні Дрони
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