Россия выпустила по Украине более 70 дронов. Сколько сбила ПВО

Российские войска в ночь на 24 ноября выпустили по Украине 73 беспилотника. ПВО сбила 50 из них, еще четыре пока остаются в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 50 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской областях", - отметили в Воздушных силах.

К отражению нападения привлекаются авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"Ночью 24 ноября оккупанты атакуют Украину ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из Орла и Брянской области", - говорится в сообщении.

Атака РФ по Украине

Российские войска каждую ночь атакуют Украину. Чаще всего оккупанты используют комбинированные атаки с использованием и ракет, и дронов. Но бывают и только дроновые или только ракетные атаки, как в ночь на 24 ноября.

В частности, захватчики пытались атаковать столицу Украины. В Киеве гремели взрывы, в Киевской области работала ПВО.

Как позже выяснилось дроны заходили на город разными курсами. При этом ПВО сбила все беспилотники РФ, которые летели на Киев. Их было больше десяти.

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