Росія випустила по Україні 91 повітряну ціль: як відпрацювала ППО

Нічна атака на Україну 27 серпня

Російські загарбники другий день поспіль здійснюють масовані атаки на Україну, використовуючи дрони та ракети різних типів.

26 серпня ворог запустив по Україні 127 ракет і 109 безпілотників, але протиповітряна оборона України змогла збити загалом 201 повітряну ціль. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна готує відповідь на ці масовані обстріли.

Сьогодні вночі, 27 серпня, ворог знову здійснив масовану атаку. Вибухи пролунали в кількох областях України, включно з Києвом. У КМВА повідомили, що усі повітряні цілі, які летіли на столицю - були знищені.

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