Россия выпустила по Украине 91 воздушную цель: как отработала ПВО

В ночь на 27 августа войска Воздушных Сил Украины обнаружили и сопроводили 91 вражеское средство воздушного нападения.
Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
Оккупанты нанесли удар по Украине, используя различные типы ракет и ударные беспилотники. В частности,
По состоянию на 9:00, в результате боевой работы украинской противовоздушной обороны, было сбито:
Десять вражеских беспилотников потеряны с радаров, предположительно, они упали на территории Украины, один пересек границу с Беларусью, а еще около десяти находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.
Для отражения нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Активные боевые действия велись в большинстве регионов страны, включая Киевскую, Хмельницкую, Ровенскую, Винницкую, Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Житомирскую, Сумскую, Черниговскую и Кировоградскую области.
Российские захватчики второй день подряд совершают массированные атаки на Украину, используя дроны и ракеты разных типов.
26 августа враг запустил по Украине 127 ракет и 109 беспилотников, но противовоздушная оборона Украины смогла сбить в общей сложности 201 воздушную цель. Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина готовит ответ на эти массированные обстрелы.
Сегодня ночью, 27 августа, враг снова совершил массированную атаку. Взрывы раздались в нескольких областях Украины, включая Киев. В КМВА сообщили, что все воздушные цели, летевшие на столицу, были уничтожены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.