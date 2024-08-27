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Россия выпустила по Украине 91 воздушную цель: как отработала ПВО

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 27 августа войска Воздушных Сил Украины обнаружили и сопроводили 91 вражеское средство воздушного нападения.

Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Оккупанты нанесли удар по Украине, используя различные типы ракет и ударные беспилотники. В частности,

  • три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К, которые действовали из воздушного пространства Липецкой области, РФ);
  • одна баллистическая ракета "Искандер-М" (из Крыма);
  • одна крылатая ракета "Искандер-К" (из Воронежской области, РФ);
  • пять крылатых ракет Х-101 (с бомбардировщиков Ту-95МС, действовавших из воздушного пространства Волгоградской области, РФ);
  • 81 ударный дрон типа Shahed (из Ейска и Курской области, РФ).

По состоянию на 9:00, в результате боевой работы украинской противовоздушной обороны, было сбито:

  • пять крылатых ракет Х-101;
  • 60 ударных беспилотников Shahed-131/136.

Десять вражеских беспилотников потеряны с радаров, предположительно, они упали на территории Украины, один пересек границу с Беларусью, а еще около десяти находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.

Для отражения нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Активные боевые действия велись в большинстве регионов страны, включая Киевскую, Хмельницкую, Ровенскую, Винницкую, Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Житомирскую, Сумскую, Черниговскую и Кировоградскую области.

Ночная атака на Украину 27 августа

Российские захватчики второй день подряд совершают массированные атаки на Украину, используя дроны и ракеты разных типов.

26 августа враг запустил по Украине 127 ракет и 109 беспилотников, но противовоздушная оборона Украины смогла сбить в общей сложности 201 воздушную цель. Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина готовит ответ на эти массированные обстрелы.

Сегодня ночью, 27 августа, враг снова совершил массированную атаку. Взрывы раздались в нескольких областях Украины, включая Киев. В КМВА сообщили, что все воздушные цели, летевшие на столицу, были уничтожены.

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