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Росія випустила по Україні 23 ракети та понад сотню дронів: скільки збила ППО

Фото: РФ випустила по Україні 23 ракети та 109 дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія завдала комбінованого удару по Україні в ніч на 6 квітня. Окупанти випустили по Україні 23 ракети та 109 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Всього цієї ночі Росія випустила по Україні:

  • 9 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ (пуски з літаків Ту-95МС із повітряного простору Саратовської області);
  • 8 крилатих ракет "Калібр" (пуски з акваторії Чорного моря);
  • 6 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків Брянська області);
  • 109 ударних дронів типу Shahed та дрони-імітатори інших типів (райони пусків - Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ в Росії та Чауда у Криму).

Сили протиповітряної оборони знищили 6 крилатих  ракет Х-101/Х-55СМ, 6 крилатих ракет "Калібр", 1 балістичну ракету "Іскандер-М" та 40 "Шахедів".

Ще 53 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

 

Наслідки обстрілу РФ

Увечері 5 квітня російські дрони вдарили по Миколаєву. У місті пошкоджені будинки, також сталася пожежа на газовій мережі. Станом на ранок внаслідок атаки постраждали четверо осіб.

Також вночі росіяни атакували Суми, випустивши по місту вісім "Шахедів". У місті була пошкоджена цивільна інфраструктура.

Крім того, армія РФ атакувала Київ балістичними ракетами. Внаслідок атаки у трьох районах столиці виникли пожежі і сталися руйнування. Станом на ранок відомо про трьох постраждалих та одного загиблого внаслідок атаки.

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