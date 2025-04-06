Россия выпустила по Украине 23 ракеты и более сотни дронов: сколько сбила ПВО

Россия нанесла комбинированный удар по Украине в ночь на 6 апреля. Оккупанты выпустили по Украине 23 ракеты и 109 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Всего этой ночью Россия выпустила по Украине:
Силы противовоздушной обороны уничтожили 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ, 6 крылатых ракет "Калибр", 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 40 "Шахедов".
Еще 53 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий).
Вечером 5 апреля российские дроны ударили по Николаеву. В городе повреждены дома, также произошел пожар на газовой сети. По состоянию на утро в результате атаки пострадали четыре человека.
Также ночью россияне атаковали Сумы, выпустив по городу восемь "Шахедов". В городе была повреждена гражданская инфраструктура.
Кроме того, армия РФ атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате атаки в трех районах столицы возникли пожары и произошли разрушения. По состоянию на утро известно о трех пострадавших и одном погибшем в результате атаки.
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