Россия выпустила по Украине 23 ракеты и более сотни дронов: сколько сбила ПВО

Последствия обстрела РФ

Вечером 5 апреля российские дроны ударили по Николаеву. В городе повреждены дома, также произошел пожар на газовой сети. По состоянию на утро в результате атаки пострадали четыре человека.

Также ночью россияне атаковали Сумы, выпустив по городу восемь "Шахедов". В городе была повреждена гражданская инфраструктура.

Кроме того, армия РФ атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате атаки в трех районах столицы возникли пожары и произошли разрушения. По состоянию на утро известно о трех пострадавших и одном погибшем в результате атаки.

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