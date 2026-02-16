Росія випустила "Циркони", "Іскандер" і десятки дронів: як відпрацювала ППО

За даними ПС, у ніч на 16 лютого війська РФ здійснили комбіновану атаку по Україні. Окупанти застосували протикорабельні ракети "Циркон", балістичну ракету "Іскандер-М", керовану авіаракету Х-31П та десятки ударних безпілотників різних типів.

Пуски ракет здійснювалися з тимчасово окупованого Криму, Брянської області РФ та окупованої частини Запорізької області. Дрони запускалися з кількох напрямків, зокрема з Міллерово, Курська, Брянська, Шаталового та Приморсько-Ахтарська.

Скільки цілей знищила ППО

За попередніми даними станом на 09:00, сили протиповітряної оборони збили або подавили дві протикорабельні ракети "Циркон" та 52 ударні безпілотники типів "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших моделей.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, сили РЕБ і підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

Є влучання та падіння уламків

Зафіксовано влучання однієї ракети та дев’яти ударних безпілотників на восьми локаціях. Також падіння уламків збитих цілей зафіксовано на двох локаціях.

Інформація щодо ще трьох ракет наразі уточнюється.