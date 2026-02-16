Россия выпустила "Цирконы", "Искандеры" и десятки дронов: как отработала ПВО

Россия ночью запустила по Украине новейшие "Цирконы", баллистическую ракету и десятки дронов - большинство целей удалось уничтожить, однако без попаданий не обошлось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
По данным ПС, в ночь на 16 февраля войска РФ осуществили комбинированную атаку по Украине. Оккупанты применили противокорабельные ракеты "Циркон", баллистическую ракету "Искандер-М", управляемую авиаракету Х-31П и десятки ударных беспилотников различных типов.
Пуски ракет осуществлялись из временно оккупированного Крыма, Брянской области РФ и оккупированной части Запорожской области. Дроны запускались с нескольких направлений, в частности из Миллерово, Курска, Брянска, Шаталово и Приморско-Ахтарска.
По предварительным данным по состоянию на 09:00, силы противовоздушной обороны сбили или подавили две противокорабельные ракеты "Циркон" и 52 ударных беспилотника типов "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других моделей.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, силы РЭБ и подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание одной ракеты и девяти ударных беспилотников на восьми локациях. Также падение обломков сбитых целей зафиксировано на двух локациях.
Информация о еще трех ракетах пока уточняется.
Напомним, что в ночь на 15 февраля Россия атаковала Украину 83 ударным дроном с пяти направлений. Тогда было зафиксировано попадание 25 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых на 3 локациях.