Россия выпустила по Одесской области 4 ракеты, их сбили: повреждены дома и детсад

Российская авиация сегодня, 14 марта, нанесла ракетный удар по Одесской области. Ракеты удалось сбить, однако есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что российские самолеты Су-24, зайдя с моря, выпустили в направлении побережья 4 противорадиолокационные ракеты, предположительно Х-31П.

Противовоздушная оборона уничтожила российские ракеты над морем. Однако обломками и взрывной волной поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов. К счастью, пострадавших нет.

"Враг еще раз напомнил, что побережье сейчас является линией боевых действий и крайне опасно. Следовательно, соблюдение ограничений военного положения является оправданным и целесообразным, в частности, для сохранения жизни", - напомнили военные.

Фото: РФ нанесла ракетный удар по Одесской области (facebook.com/OperationalCommandSouth)