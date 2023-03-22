Росія випустила по Києву 8 дронів-камікадзе: у КМВА розповіли подробиці нічної атаки

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначає, що повітряна тривога у Києві тривала понад 4 години.

"За остаточно опрацьованою інформацією в повітряному просторі навколо Києва було виявлено близько 8 ворожих БПЛА типу Shahed. Усі баражуючі боєприпаси були успішно знищені силами нашого ППО", - зазначив він.

Попко закликав киян дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

"З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття навіть в комендантську годину", - додав начальник КМВА.

Нагадаємо, вчора Росія випустила по Україні 21 дрон-камікадзе. Українські захисники збили 16 ворожих безпілотників.

Відомо про вибухи у Київській, Хмельницькій та Житомирській областях.

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