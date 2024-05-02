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Росія випробовуватиме НАТО гібридними атаками, - командувач армії Фінляндії

Фото: генерал Янне Яаккола (Ilta-Sanomat)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація може прямо не атакувати країни НАТО, але продовжить гібридні напади, такі як глушіння сигналу й втручання у вибори.

Про це заявив новий командувач Збройних сил Фінляндії генерал Янне Яаккола, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters.

Деякі чиновники, такі як президент США Джо Байден та міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен, виявили занепокоєння, що довгострокові плани Росії можуть включати напад на НАТО.

"Звичайно, випробування статті 5 завжди можливе, але якщо ми вживемо правильних заходів і збережемо єдність, я вважаю напад малоймовірним", - сказав Яаккола.

На його думку, наразі Росія надто зайнята підготовкою до  нового літнього наступу в Україні, щоб розглядати можливість нападу на НАТО.

"Суть росіян полягає в тому, що вони хочуть викликати якомога більше розколу в Європі, щоб наша єдність і згуртованість були трохи слабшими", - зауважив генерал.

Країни НАТО готуються до конфлікту з РФ

На початку 2024 року у ЗМІ почали поширюватись заяви щодо підготовки Росії до нападу на країни НАТО. Зокрема, Німеччина вже нібито почала підготовку до такого варіанту.

На заяви ЗМІ відреагували у низці країн НАТО. У Міноборони Литви заявляли, що не бачать загрози нападу Росії на країни Альянсу, адже Москва повністю зациклена на війні в Україні.

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