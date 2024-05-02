Россия будет испытывать НАТО гибридными атаками, - командующий армией Финляндии

Некоторые чиновники, такие как президент США Джо Байден и министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен, обеспокоены тем, что долгосрочные планы России могут включать нападение на НАТО.

"Конечно, испытание статьи 5 всегда возможно, но если мы примем правильные меры и сохраним единство, я считаю нападение маловероятным", - сказал Яаккола.

По его мнению, Россия слишком занята подготовкой к новому летнему наступлению в Украине, чтобы рассматривать возможность нападения на НАТО.

"Суть россиян состоит в том, что они хотят вызвать как можно больше раскола в Европе, чтобы наше единство и сплоченность были несколько слабее", - заметил генерал.

Страны НАТО готовятся к конфликту с РФ

В начале 2024 года в СМИ начали распространяться заявления по подготовке России к нападению на страны НАТО. В частности, Германия уже вроде бы начала подготовку к такому варианту.

На заявления СМИ отреагировали в ряде стран НАТО. В Минобороны Литвы заявляли, что не видят угрозы нападения России на страны Альянса, потому что Москва полностью зациклена на войне в Украине.

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