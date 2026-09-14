Росія випереджає Україну та США у виробництві дешевих технологічних озброєнь, - WSJ

У той час, як Україна вчилася відбивати удари РФ дронами, Москва почала виробляти нову високоточну і дешеву зброю швидше, ніж Україна та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як пише видання, нові дрони типу "Герань" і дрони-ракети "Бандероль" нагадують про те, що Росія, як і раніше, обкладає ресурсами і ланцюжками поставок для створення нових загроз. На цей раз йдеться про озброєння з передовою електронікою, яке дозволяє точно виявляти цілі та уникати перехоплення.

Причому WSJ уточнює, що цей прорив став можливим завдяки компонентам, що поставляються з Китаю, що є порушенням міжнародних санкцій. Як стверджує Україна та інші, причетність КНР підтверджується уламками кількох збитих на даний момент безпілотників.

Аналітики та дипломати зазначають, що нове та відносно недороге російське озброєння демонструє здатність РФ до адаптації та інновацій. За словами аналітиків, Росія розробила та прийняла на озброєння обидва види зброї протягом декількох років, модифікувавши більш ранні моделі, провівши бойові випробування та швидко розпочавши серійне виробництво.

Вчиняючи таким чином, Москва випередила своїх супротивників. Україна у свою чергу показала, що може діяти швидко – вона розробила один із перших ефективних реактивних безпілотників, проте їй не вистачає виробничих ресурсів та широких можливостей для планування на майбутнє.

Тим часом США та їхні союзники на НАТО щосили намагаються наростити виробництво життєво важливих видів озброєння, таких як ракети-перехоплювачі до ППО Patriot. І також західні уряди "ламають голову" над тим, як прискорити процес перетворення інновацій на серійну техніку.

WSJ пише, що події у Москві безпосередньо впливають і на США, оскільки Росія, Іран та Північна Корея обмінюються військовими знаннями. Паралельно інновації, запозичені з війни в Україні, знаходять застосування у війні США з Іраном і навпаки.

Що ще важливо знати

Далі видання пише, що і "Бандероль", і "Герань" відповідають потребам дешевої, але ефективної односторонньої зброї - економічної золотої середини, якої прагнуть Україна та західні країни. Нова зброя є поєднанням модернізованих бюджетних зразків та спрощених висококласних. Причому кожен із них відрізняється поєднанням вартості, дальності, швидкості, вибухової потужності та здатності вражати ціль без перехоплення.

За оцінками, вартість дронів-ракет "Бандероль" та "Герань-5" складає близько 100 000 доларів кожна. У той же час західні висококласні американські крилаті ракети Tomahawk та аналогічні моделі коштують понад 2 млн доларів кожна.