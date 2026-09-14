Россия опережает Украину и США в производстве дешевых технологичных вооружений, - WSJ

В то время, как Украина училась отражать удары РФ дронами, Москва начала производить новое высокоточное и дешевое оружие быстрее, чем Украина и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Как пишет издание, новые дроны типа "Герань" и дроны-ракеты "Бандероль" являются напоминаем о том, что Россия по-прежнему облагает ресурсами и цепочками поставок для создания новых угроз. На этот раз речь идет о вооружении с передовой электроникой, которое позволяет точно обнаруживать цели и избегать перехвата.

Причем WSJ уточняет, что этот прорыв стал возможен во многом благодаря компонентам, которые поставляются из Китая, что является нарушением международных санкций. Как утверждает Украина и другие, причастность КНР подтверждается обломками нескольких сбитых на данный момент беспилотников.

Аналитики и дипломаты отмечают, что новое и относительно недорогое российское вооружение демонстрирует способность РФ к адаптации и инновациям. По словам аналитиков, Россия разработала и приняла на вооружение оба вида оружия в течение нескольких лет, модифицировав более ранние модели, проведя боевые испытания и быстро начав серийное производство.

Поступая таким образом, Москва опередила своих противников. Украина в свою очередь показала, что может действовать быстро - она разработала один из первых эффективных реактивных беспилотников, однако ей не хватает производственных ресурсов и широких возможностей для планирования на будущее.

Тем временем США и их союзники по на НАТО изо всех сил пытаются нарастить производство жизненно важных видов вооружения, таких как ракеты-перехватчики к ПВО Patriot. И также западные правительства "ломают голову" над тем, как ускорить процесс превращения инноваций в серийную технику.

WSJ пишет, что события в Москве напрямую также влияют и на США, поскольку Россия, Иран и Северная Корея обмениваются военным знаниями. Параллельно инновации, заимствованные из войны в Украине, находят применение в войне США с Ираном, и наоборот.

Что еще важно знать

Далее издание пишет, что и "Бандероль", и "Герань" отвечают потребности в дешевом, но эффективном одностороннем оружии - экономической золотой середине, к которой стремятся Украина и западные страны. Новое оружие представляет собой сочетание модернизированных бюджетных образцов и упрощенных высококлассных. Причем каждый из них отличается сочетанием стоимости, дальности, скорости, взрывной мощности и способности поражать цель без перехвата.

По оценкам, стоимость дронов-ракет "Бандероль" и "Герань-5" составляет около 100 000 долларов каждая. В то же время западные высококлассные американские крылатые ракеты Tomahawk и аналогичные модели стоят более 2 млн долларов каждая.