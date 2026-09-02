Росія знайшла спосіб масово випускати реактивні дрони, попри санкції, - ЗМІ
Росія налагодила масове виробництво реактивних двигунів для дронів, обійшовши західні санкції. Це дозволило щонайменше вдвічі здешевити їхнє виробництво.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.
За даними джерела видання в українській ППО, Кремлю вдалося придбати обладнання для 3D-друку турбін. Це устаткування є аналогом того, що використовується на західних заводах Rolls-Royce.
Завдяки новим технологіям собівартість російських реактивних безпілотників знизилася щонайменше наполовину - до 50 000-70 000 доларів за одиницю, і ця ціна продовжуватиме падати.
Співрозмовник видання зазначає, що всупереч прогнозам Заходу, проблема з масовим застосуванням таких дронів надалі тільки поглиблюватиметься.
"Україна не змогла належним чином підготуватися до цієї загрози, але провина за це лежить і на наших партнерах", - сказав він.
Нагадаємо, на тлі постійних атак російських реактивних дронів українська влада вирішила переглянути правила безпеки під час повітряних тривог.
Зокрема, сьогодні президент України Володимир Зеленський після наради з прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким повідомив, що в країні запровадять два рівні повітряної тривоги - "жовтий" та "червоний".
"Жовтий" рівень оголошуватимуть у разі загрози атаки дронів, тоді як "червоний" - у разі ракетної загрози або масованої атаки.