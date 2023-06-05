Росія викуповує назад деталі до танків і ракет, які експортувала до М'янми та Індії, - ЗМІ

Виданні проаналізувало дані митного оформлення та виявило відомості про викуп Росією комплектуючих до зброї та техніки, які вона раніше експортувала до Мʼянми та Індії.

Так, країна-агресор може реімпортувати компоненти для покращення старого озброєння, покладаючись на допомогу країн, з якими має давні військові звʼязки.

Наприклад, "Уралвагонзаводу", який виробляє танки для російських військових 9 грудня 2022 року ввіз військову продукцію з армії М’янми на 24 млн доларів.

При цьому деталі зареєстрували як такі, що нібито були вироблені "Уралвагонзаводом". Коди для реімпортованих товарів свідчать про те, що було закуплено 6775 зорових труб і 200 камер для встановлення на танки.

Старший офіцер Сухопутних сил самооборони Японії у відставці Нобуюкі Акатані, вважає, що йдеться, ймовірно, про оптичні прилади для вимірювання відстані до цілей і наведення на них.

Ізоляція Росії

Після початку повномасштабної війни США, європейські країни та Японія заборонили експорт у Росію товарів, які потенційно придатні для використання у військових цілях.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін за допомогою Індії намагається запобігти глобальній фінансовій ізоляції. Він чинить тиск на уряди, зокрема на Індію, погрожуючи анулювати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати кроки, спрямовані на перетворення РФ на фінансову державу-ізгой через її вторгнення в Україну.

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