Росія використовує ЗАЕС для тиску на союзників України перед самітом НАТО, - Веніславський

Росія використовує ситуацію з можливим підривом Запорізької АЕС для здійснення медійного та психологічного тиску на союзників України, щоб вони не ухвалили позитивного для держави рішення на саміті НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Федора Веніславського в ефірі "Радіо Свобода" .

"Росія використовує будь-які важелі впливу для того, щоб стримати наших партнерів - країн-членів НАТО - у рішенні, які вони, сподіваємося, мають ухвалити 11-12 липня", - сказав він, додавши, що РФ використовує як медійний, так і психологічний тиск.

Веніславський також зазначив, що чітка реакція світу на попередні злочини РФ могла б стримати Кремль від підриву Запорізької АЕС.

Він вважає, що з огляду на інформацію української розвідки про такі плани країни-агресора, слід посилювати обмеження щодо російської державної компанії "Росатом".

"Якби ми збільшили санкційний тиск і сказали, що якщо не дай Бог, відбудеться якась нештатна ситуація, то Росія не зможе більше виходити на глобальні світові ринки… І потім, після якихось нештатних ситуацій, на зразок підриву Каховської греблі, ці санкції були б блискавично введені, то, я думаю, це виступало б дуже потужним стримуючим чинником", - сказав нардеп.

Окрім того, Веніславський зазначив, що попри постійні заяви влади РФ про успішне імпортозаміщення, економіка країни все ж залишається дуже вразливою через санкції.

До прикладу нардеп згадав, що РФ висувала умови про зняття санкції для продовження дії "зернового коридору".

"А це означає, що, попри всі такі переможні реляції і оптимістичні заяви, що Росія здійснила імпортозаміщення, санкції на них діють надзвичайно негативно і вони намагаються ці санкції за допомогою будь-яких шантажів зменшити, - додав Веніславський.

Загроза теракту на ЗАЕС

Інформаційний простір заполонили повідомлення про імовірність теракту росіян на Запорізькій АЕС.

У червні президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти готуються до теракту на ЗАЕС з наступним викидом радіації. А до цього керівник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що росіяни додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

При цьому вчора РФ звинуватила Україну нібито в планах "вдарити по Запорізькій АЕС за допомогою дронів і ракет".

Після цього президент України заявив, що Росія є єдиним джерелом небезпеки для ЗАЕС. Він додав, що світ не може бути осторонь, бо радіація нікого не залишає осторонь.

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