Росія використовує ЗАЕС як склад БК попри візит МАГАТЕ, - ЦНС

Згідно даним, які були передані інформаційному ресурсу від українського підпілля та небайдужих громадян, на території ЗАЕС розміщені підрозділи росгвардії загальною чисельністю до 1300 осіб.

"Зокрема, були ідентифіковані підрозділи ОМОН "Ахмат-1" (Грозний, ТОТ Чеченської Республіки Ічкерія) та СОБР "Агат" (Пенза, РФ). Задля маскування частина окупантів, що заступає на чергування використовує форму воєнізованої охорони ЗАЕС, а не росгвардії", - йдеться у повідомленні.

Крім того, технічні та підвальні приміщення станції ворог використовує для зберігання стрілецьких та артилерійських боєприпасів. Вони призначені як для забезпечення контингенту розміщеного на ЗАЕС, так і сил на суміжних позиціях.

Як пише ЦНС, навколо міста російська окупанти заклали понад 20 мінних полів. Вони огинають станцію і місто та мають загальному протяжність близько 6,5 км. Ворог досі боїться сценарій можливого десантування Сил оборони України з Дніпра.

Інформаційний ресурс зазначив, що попри візит місії МАГАТЕ на цьому тижні, росіяни ретельно та завчасно спланували їх маршрут.

"Зважаючи на проявлену люб’язність та обійми генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з російським керівництвом окупованої АЕС, уже й не дивно, що його команда в черговий раз не помітила значного скупчення російських військ та озброєння на території атомної електростанції", - пише ЦНС.

Також ресурс додав, що російські окупанти вже не вперше не надали МАГАТЕ доступу до західної частини двох турбінних залів. Однак представництво організації лише занотували цей факт і не винесло жодного рішення щодо представництва "Росатому", який управляє Запорізькою АЕС.