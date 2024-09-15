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Россия использует ЗАЭС как склад БК, несмотря на визит МАГАТЭ, - ЦНС

Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия использует территорию Запорожской АЭС для размещения военных и складирования боеприпасов и взрывчатых веществ. Это происходит несмотря на визит МАГАТЭ, который был на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Согласно данным, переданным информационному ресурсу от украинского подполья и неравнодушных граждан, на территории ЗАЭС размещены подразделения росгвардии общей численностью до 1300 человек.

"В частности, были идентифицированы подразделения ОМОН "Ахмат-1" (Грозный, ТОТ Чеченской Республики Ичкерия) и СОБР "Агат" (Пенза, РФ). Для маскировки часть оккупантов, заступает на дежурство использует форму военизированной охраны ЗАЭС, а не росгвардии", - говорится в сообщении.

Кроме того, технические и подвальные помещения станции враг использует для хранения стрелковых и артиллерийских боеприпасов. Они предназначены как для обеспечения контингента, размещенного на ЗАЭС, так и сил на смежных позициях.

Как пишет ЦНС, вокруг города российские оккупанты заложили более 20 минных полей. Они огибают станцию и город и имеют общую протяженность около 6,5 км. Враг до сих пор боится сценария возможного десантирования Сил обороны Украины с Днепра.

Информационный ресурс отметил, что, несмотря на визит миссии МАГАТЭ на этой неделе, россияне тщательно и заранее спланировали их маршрут.

"Учитывая проявленную любезность и объятия генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с российским руководством оккупированной АЭС, уже неудивительно, что его команда в очередной раз не заметила значительного скопления российских войск и вооружения на территории атомной электростанции", - пишет ЦНС.

Также ресурс добавил, что российские оккупанты уже не впервые не предоставили МАГАТЭ доступ к западной части двух турбинных залов. Однако представительство организации только записало этот факт и не вынесло никакого решения относительно представительства "Росатома", управляющего Запорожской АЭС.

Напомним, около недели назад глава глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что пока идет война и существует угроза безопасности оккупированной Запорожской АЕС, то в этот период ни один реактор станции не будет перезапущен. Они должны оставаться в состоянии "холодной остановки".

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