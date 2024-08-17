Росія використовує ВПК Білорусі для "модернізації" іранських безпілотників, - ЦНС

Зокрема, режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенко допомагає росіянам "модернізовувати" іранські безпілотники. За інформацією місцевих, саме в Білорусі на одному із гомельських заводів росіяни налагодили процес фарбування іранських дронів у чорний колір для маскування нічних запусків.

Мова йде про імпортовані з Ірану Shahed-136. Їх фарбування відбувається в Білорусі, аби не перевантажувати виробництво в Єлабузі, де росіяни збирають ці дрони за іранською технологією.

"Таким чином режим Лукашенка продовжує обслуговувати загарбницьку війну Кремля й намагається затягнути свою країну у війну. Закликаємо місцеве населення й надалі передавати інформацію щодо співпраці двох режимів", - йдеться у повідомленні ЦНС.