Россия использует ВПК Беларуси для "модернизации" иранских беспилотников, - ЦНС

В частности, режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко помогает россиянам "модернизировать" иранские беспилотники. По информации местных, именно в Беларуси на одном из гомельских заводов россияне наладили процесс окрашивания иранских дронов в черный цвет для маскировки ночных запусков.

Речь идет об импортируемом из Ирана Shahed-136. Их окрашивание происходит в Беларуси, чтобы не перегружать производство в Елабуге, где россияне собирают эти дроны по иранской технологии.

"Таким образом режим Лукашенко продолжает обслуживать захватническую войну Кремля и пытается затянуть свою страну в войну. Призываем местное население и дальше передавать информацию о сотрудничестве двух режимов", - говорится в сообщении ЦНС.