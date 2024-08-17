ua en ru
Сб, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія використовує ВПК Білорусі для "модернізації" іранських безпілотників, - ЦНС

Субота 17 серпня 2024 15:39
UA EN RU
Росія використовує ВПК Білорусі для "модернізації" іранських безпілотників, - ЦНС Фото: дрони Shahed-136 (wikipedia.org)
Автор: Едуард Ткач

Країна-агресор Російська Федерація використовує потужності білоруського ВПК для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Зокрема, режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенко допомагає росіянам "модернізовувати" іранські безпілотники. За інформацією місцевих, саме в Білорусі на одному із гомельських заводів росіяни налагодили процес фарбування іранських дронів у чорний колір для маскування нічних запусків.

Мова йде про імпортовані з Ірану Shahed-136. Їх фарбування відбувається в Білорусі, аби не перевантажувати виробництво в Єлабузі, де росіяни збирають ці дрони за іранською технологією.

"Таким чином режим Лукашенка продовжує обслуговувати загарбницьку війну Кремля й намагається затягнути свою країну у війну. Закликаємо місцеве населення й надалі передавати інформацію щодо співпраці двох режимів", - йдеться у повідомленні ЦНС.

Зазначимо, що Білорусь регулярно сприяє російським повітряним атакам на Україну. Відомо, що Росія вже не вперше використовує повітряний простір Білорусі для ударів дронами Shahed по Україні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за інформацією ЦНС, Білорусь нарощує торгівлю з підконтрольними російським загарбникам підприємствами на окупованій території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
РФ випустила по Україні понад десяток дронів та ракету "Іскандер": результати роботи ППО
РФ випустила по Україні понад десяток дронів та ракету "Іскандер": результати роботи ППО
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку