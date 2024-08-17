Росія використовує ВПК Білорусі для "модернізації" іранських безпілотників, - ЦНС
Країна-агресор Російська Федерація використовує потужності білоруського ВПК для війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).
Зокрема, режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенко допомагає росіянам "модернізовувати" іранські безпілотники. За інформацією місцевих, саме в Білорусі на одному із гомельських заводів росіяни налагодили процес фарбування іранських дронів у чорний колір для маскування нічних запусків.
Мова йде про імпортовані з Ірану Shahed-136. Їх фарбування відбувається в Білорусі, аби не перевантажувати виробництво в Єлабузі, де росіяни збирають ці дрони за іранською технологією.
"Таким чином режим Лукашенка продовжує обслуговувати загарбницьку війну Кремля й намагається затягнути свою країну у війну. Закликаємо місцеве населення й надалі передавати інформацію щодо співпраці двох режимів", - йдеться у повідомленні ЦНС.
Зазначимо, що Білорусь регулярно сприяє російським повітряним атакам на Україну. Відомо, що Росія вже не вперше використовує повітряний простір Білорусі для ударів дронами Shahed по Україні.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що за інформацією ЦНС, Білорусь нарощує торгівлю з підконтрольними російським загарбникам підприємствами на окупованій території України.
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