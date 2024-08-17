Россия использует ВПК Беларуси для "модернизации" иранских беспилотников, - ЦНС
Страна-агрессор Российская Федерация использует мощности белорусского ВПК для войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).
В частности, режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко помогает россиянам "модернизировать" иранские беспилотники. По информации местных, именно в Беларуси на одном из гомельских заводов россияне наладили процесс окрашивания иранских дронов в черный цвет для маскировки ночных запусков.
Речь идет об импортируемом из Ирана Shahed-136. Их окрашивание происходит в Беларуси, чтобы не перегружать производство в Елабуге, где россияне собирают эти дроны по иранской технологии.
"Таким образом режим Лукашенко продолжает обслуживать захватническую войну Кремля и пытается затянуть свою страну в войну. Призываем местное население и дальше передавать информацию о сотрудничестве двух режимов", - говорится в сообщении ЦНС.
Отметим, что Беларусь регулярно содействует российским воздушным атакам на Украину. Известно, что Россия уже не в первый раз использует воздушное пространство Беларуси для ударов дронами Shahed по Украине.
Ранее РБК-Украина сообщало, что,по информации ЦНС, Беларусь наращивает торговлю с подконтрольными российским захватчикам предприятиями на оккупированной территории Украины.
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