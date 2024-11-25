Росія використовує ШІ для кібератак на Британію: Лондон запускає програму для захисту

Росія та інші противники Великої Британії намагаються використовувати штучний інтелект для посилення кібератак на інфраструктуру країни.
Про це заявив міністр кабінету міністрів Британії Пет Макфадден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
У рамках відповіді на зростаючі загрози канцлер герцогства Ланкастерського анонсує створення дослідницької програми Laboratory for AI Security Research (LASR) у Лондоні. Новий центр займатиметься моніторингом і аналізом кіберзагроз, включно з ризиками атак на ключові об'єкти, такі як електромережі.
"Штучний інтелект може бути використаний проти нас", - підкреслить Макфадден, додавши, що Великобританія вже перебуває в стані постійної "кібервійни".
Він зазначив, що за останній рік Росія значно посилила свої хакерські атаки як на Велику Британію, так і на союзників по НАТО, які надають військову підтримку Україні.
З початку війни Росії проти України зафіксовано кібератаки російських хакерів, спрямовані на уряди, аналітичні центри та підприємства у 42 країнах, які підтримують Україну.
Раніше повідомлялося, що хакери можуть розповсюджувати небезпечні електронні листи під виглядом "безкоштовної правової допомоги".
Держспецзв'язку пояснило, як розпізнати, що ваш девайс зламали хакери або на ньому встановлено шкідливе програмне забезпечення.
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