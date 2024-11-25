Росія використовує ШІ для кібератак на Британію: Лондон запускає програму для захисту

У рамках відповіді на зростаючі загрози канцлер герцогства Ланкастерського анонсує створення дослідницької програми Laboratory for AI Security Research (LASR) у Лондоні. Новий центр займатиметься моніторингом і аналізом кіберзагроз, включно з ризиками атак на ключові об'єкти, такі як електромережі.

"Штучний інтелект може бути використаний проти нас", - підкреслить Макфадден, додавши, що Великобританія вже перебуває в стані постійної "кібервійни".

Він зазначив, що за останній рік Росія значно посилила свої хакерські атаки як на Велику Британію, так і на союзників по НАТО, які надають військову підтримку Україні.