Росія використовує секретну зброю, аби глушити Starlink в Україні, - WP

Як пише видання, посилаючись на секретну доповідь американської розвідки, спроби Росії перешкодити доступу українських військових до Інтернету, націлились на Starlink, які мільярдер Ілон Маск надавав Україні з перших днів повномасштабної війни, "видаються більш просунутими, ніж вважалося раніше".

Річ у тому, що Москва продовжує експериментувати із системами радіоелектронної боротьби "Тобол". Ця програма, "нібито розроблена для захисту супутників Кремля, може бути використана для атаки на супутники, які використовують його супротивники".

При цьому документ не демонструє, чи були експерименти росіян вдалими. Водночас висновки розвідки вражають, наголошують у виданні. Адже вони, схоже, підтверджують підозри, які раніше були у спостерігачів.

Що каже Ілон Маск

Водночас компанія SpaceX, якій належить Starlink, відмовилася коментувати це питання. Хоча минулої весни Ілон Маск коротко прокоментував спроби Кремля атакувати цю технологію. Тоді він зазначив, що Starlink продемонстрував свою стійкість до таких спроб "глушіння і злому", але, росіяни, схоже, активізують свої зусилля.

Реакція Пентагону

Як пише видання, Пентагон не став відповідати на запитання щодо оцінки витоку.

"Ці системи становлять важливий рівень в комунікаційній мережі України", - сказав речник Міністерства оборони США майор Чарлі Дітц та додав, що в його відомстві "як і раніше зосереджене на наданні українцям супутникового зв'язку, якого вони потребують".

Що кажуть в Україні

Спікер Міноборони України Костянтин Жура також заявив, у Києві знають про цей інцидент, і збираються вжити заходів для їхньої нейтралізації.

Росіяни відмовчуються

The Washington Post намагалося взяти коментар і у російської сторони. Втім, посольство Росії у Вашингтоні на запит журналістів не відповіло.

"Залишається незрозумілим, чи були перебої в роботі Starlink, про які повідомлялося в Україні, результатом російських експериментів із "Тоболом" чи іншими засобами глушіння, наприклад, "Тірадою-2", - зазначає видання.

Загалом, за словами аналітиків, Кремль має сім подібних комплексів, які здатні відстежувати супутник. Три з них можуть перебувати в столиці, Криму, а також Калінінграді, тобто щодо поряд із зоною бойових дій, що дозволяє атакувати українські засоби зв'язку.

У підсумку видання додає, що Starlink виявився життєво важливим для української армії, яка покладається на маленькі портативні термінали для спілкування на полі бою та передачі розвідувальних даних. Російські сили досягли успіху, позбавивши українців можливості використовувати інше комунікаційне обладнання, включаючи радіо та мобільні телефони, але супутникові сигнали важче порушити.

Нагадаємо, раніше засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що Росія може "вбити" єдину систему зв'язку Starlink, яка працює на українському фронті.

Додамо, що в Росії неодноразово погрожували завдати удару по супутниках Starlink.

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