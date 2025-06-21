Росія використовує обміни, щоб відірвати Америку від України, - Зеленський

Москва намагається відірвати Вашингтон від Києва, показуючи готовність до діалогу. Саме для цього нині росіяни погоджуються на масштабні обміни полоненими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час брифінгу.
Український президент зауважив, що обміни відбувались і раніше. Так, він погодився, що вони були не такі масштабні, як нині, проте проходили незважаючи на прямі зустрічі та переговори з росіянами.
"Ми зрозуміємо з вами, що глобально було потрібно “рускім”. Для “рускіх” було важливо відірвати Америку від України, припинити допомогу. Це не нова допомога, але тим не менше вона йде. Безумовно, їм, “рускім”, треба зменшення цієї допомоги. Для цього треба продемонструвати дипломатичність. Дипломатичність проявляється в можливості зустрічі з українською стороною, бажано без Америки.
Чим можна закінчувати позитивно зустріч? Обмінами", - зазначив глава України.
Він зауважив, що для досягнення мети росіян потрібна була відповідна кількість обмінів.
"Тобто, якщо відбудуться ще, наприклад, пару зустрічей, вони будуть демонструвати США, що йде дипломатичний процес, і санкції будуть відтерміновуватися. А поки йдуть обміни - буде відтерміновано і зустрічі на рівні лідерів. Тому що їм це точно невигідно", - пояснив Зеленський.
Нагадаємо, що Україна та РФ провели два масштабних обміни полоненими. Перший відбувся після першого раунду переговорів у Стамбулі. Він проходив в три етапи, обидві сторони звільнили по 1000 полонених.
Другий обмінний процес розпочався 9 червня і також, як повідомлялось, триватиме в кілька етапів. Точна кількість звільнених наразі не розголошується через безпекові причини.
Координаційний штаб повідомив, що остаточні дані стануть відомі після завершення всієї операції.
Також обміни відбувались: 10, 12, 14 та 19 червня. Зокрема, 19 червня, Україна повернула з полону групу поранених і тяжкохворих захисників.
Зауважимо, що вчора, 20 червня Україна та Росія також провели черговий етап великого обміну полоненими.
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