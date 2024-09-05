UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія використовує хімічні речовини для атак на півдні України, - Лиховій

Фото: захист під час хімічної атаки (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Російські окупаційні війська на півдні України використовують боєприпаси з отруйними речовинами, скидаючи їх з безпілотників на позиції українських захисників.

Про це заявив речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в етері національного телемарафону "Єдині новини", повідомляє РБК-Україна.

За його словами, лише в серпні окупанти здійснили близько 200 таких атак уздовж всієї лінії зіткнення в зоні відповідальності ОУВ "Таврія".

Він зазначив, що особливо інтенсивно росіяни атакують українських захисників у Запорізькій області.

Лиховій повідомив, що лише за вчора, 4 вересня, було зафіксовано 13 скидів з отруйними речовинами на лінії бойового зіткнення на Запоріжжі.

"Загалом противник активно застосовує скиди з коптерів, вони ними посилюють роботу своєї артилерії та інших засобів ураження. Так за вчора таких скидів було більше 200 із використанням більше 300 боєприпасів", - додав він.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Нещодавно стало відомо, що російські загарбники знову почали намагатися наступати на Запорізькому напрямку. Загалом вони не припиняють обстрілювати регіон артилерією, ракетами та дронами.

Також відомо, що російські окупаційні війська продовжують перекидати військову техніку на Запорізький напрямок. Примітно, що вона є новою, наче "з під конвеєра". Так, нещодавно було зафіксовано колону з 15 вантажівок з боєкомплектами. Про це повідомляв радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Водночас партизани руху "Атеш" зафіксували, що російські військові на частині окупованого Запоріжжя ховаються в занедбаних будинках. Там вони розміщують свої "штаби".

Раніше ми повідомляли про те, що окупанти вважають Запорізький напрямок "перспективним". Що це означає - читайте в статті РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяХімічна атака