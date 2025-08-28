Росія використовує дрони для стеження за маршрутами поставок зброї в Україну, - NYT

За даними видання, зараз Німеччина нарощує системи протидії дронам на військових базах.

Неназваний представник збройних сил Німеччини сказав журналістам, що польоти дронів поблизу військових баз становлять серйозну загрозу безпеці.

Як з'ясувалося, щонайменше деякі дрони були зроблені в Ірані, а німецька розвідка вважає, що деякі безпілотники могли запускати із суден у Балтійському морі.

Американські офіційні особи підтвердили NYT факти польотів, однак зазначили, що не вдалося точно встановити їхнє походження. Вони вважають, що управлінням дронів займалися росіяни або особи, які працюють на російські спецслужби.

Сет Джонс із Центру стратегічних і міжнародних досліджень вважає, що ці польоти над маршрутами постачань є "чистою шпигунською діяльністю", бо Росія намагається визначити, які компанії виробляють зброю для України і яким чином її транспортують до Польщі і далі на територію України.

За його оцінкою, збір інформації з дронів здебільшого спрямований на отримання розвідданих про поле бою, щоб російська армія могла оцінити тип і кількість озброєнь, з якими зіткнеться, а також час їхнього прибуття.

Джонс і західні чиновники попереджають, що в разі рішення активізувати операції саботажу в майбутньому Росія зможе використовувати ці дані для своїх цілей.

"Якщо в якийсь момент росіяни захочуть діяти агресивніше і наступальніше з таким збором розвідданих, вони знатимуть, які компанії експортують і які маршрути використовують. Це буде корисно, якщо вони захочуть провести акти саботажу або підривні операції", - зазначив Джонс.

Що говорить Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте, зі свого боку, зазначив, що у Росії є великі можливості для гібридних атак навіть у країнах НАТО.

"Це можуть бути замахи, це можуть бути перешкоди ("глушіння") цивільної авіації, а також спроби кібератак проти великої країни НАТО", - припустив він.

Рютте наголосив, що Росія "на багато що здатна" і в цьому питанні країни Заходу не повинні бути наївними.