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Росія використала заяву Міноборони Білорусі для нагнітання ситуації, - ISW

Фото: Росія використала заяву Міноборони Білорусі для нагнітання ситуації (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські військкори переформулювали заяву міністра оборони Білорусі, щоб посилити інформаційну операцію щодо загрози нового вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що дії прикордонних країн-членів НАТО свідчать про підготовку до ведення бойових дій.

"У той час, як коментарі Хреніна включають кілька варіантів розвитку ситуації, російські військкори почали стверджувати, що його заява прямо говорить про підготовку НАТО до наступальних операцій на східному напрямку, тобто проти Білорусі, що є безглуздим звинуваченням", - пишуть аналітики.

Водночас зазначають експерти, Хренін заявив про військові дії НАТО на кордонах у рамках інформаційної операції, спрямованої на переміщення уваги українських сил до Білорусі.

"Російські військкори використали слова Хреніна для підбурювання, щоб посилити інформаційні умови для тиску на білоруських офіційних осіб з метою подальшої підтримки російської наступальної кампанії в Україні", - вважають аналітики.

Нагадаємо, в ISW вважають, що недавнє розгортання сил РФ у Білорусі спрямоване на посилення російського навчального потенціалу та проведення інформаційно-психологічної операції, спрямованої проти України та країн Заходу, а не для підготовки нової атаки на Україну з півночі.

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Білорусь