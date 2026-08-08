Росія використала міграційну кризу в Сеуті для розгону ультраправих наративів

Після загострення ситуації в Сеуті соцмережі накрила хвиля ультраправих наративів. Частину з них активно поширювали акаунти, пов'язані з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За даними аналізу групи з протидії дезінформації "411", акаунти, пов'язані з російськими військовими та ультраправими рухами, у перші дні кризи охопили понад 500 тисяч людей.

Дослідники зазначають, що пов'язані з Росією акаунти регулярно поширюють дестабілізуючі наративи в Європі, зокрема щодо міграції. Водночас масштаб і швидкість кампанії навколо Сеути привернули особливу увагу експертів.

Як розкручували події в Сеуті

Криза почалася 1 серпня після спроби десятків тисяч людей перетнути кордон із Марокко до іспанського анклаву Сеута. За повідомленнями, напередодні близько 49 тисяч людей намагалися потрапити на територію анклаву вночі.

Події швидко стали темою для активного обговорення в соцмережах. Ультраправі акаунти подавали ситуацію як навмисно організований "штурм" і натякали на можливу причетність влади. Деякі публікації супроводжувалися ісламофобськими та антисемітськими теоріями змови.

За даними "411", ці наративи поширювалися сімома мовами та лише за шість годин 1 серпня набрали понад 720 тисяч переглядів. Для аналізу дослідники опрацювали близько 4,5 млн дописів у соціальних мережах.

Паралельно частина ультраправих акаунтів закликала націоналістів приїжджати до Сеути та "патрулювати" підприємства й житлові будинки. Дослідники вважають, що деякі з таких закликів могли поширюватися скоординовано.

Як у кампанії з'явився російський слід

Окремий інформаційний "контрнаступ" почався в соцмережах у міру загострення ситуації. Одним із джерел пропагандистського контенту став Telegram-канал "Рибар", який пов'язують із російською розвідкою. Материнська компанія каналу перебуває під санкціями Євросоюзу.

Далі публікації "Рибара" підхоплювали та поширювали мережі акаунтів-ретрансляторів. Серед них були сторінки, пов'язані з мережею "Правда", яку дослідники описують як операцію з поширення кремлівської пропаганди в різних країнах світу.

Провідний дослідник Alliance4Europe Саман Назарі зазначив, що характер поширення інформації може свідчити про наявність певної структури або механізму координації.

"Зараз ми досить регулярно спостерігаємо таку ескалацію по всій Європі у зв'язку з подібними кризами. Це занадто великий збіг, щоб вважати це просто ефектом наслідування", - заявив він.

Чому це викликає занепокоєння

Дослідник "411" Нед Мендес порівняв нинішню ситуацію з кризою 2021 року, коли близько 8 тисяч мігрантів перетнули той самий кордон із Марокко до Іспанії.

За його словами, цього разу ультраправі наративи поширювалися значно швидше. Заклики до мобілізації націоналістів змогли зібрати групи людей у центрі Сеути вже за кілька днів, тоді як у 2021 році подібний процес займав значно більше часу.

У "411" вважають, що головна небезпека полягає не лише в конкретній кризі. Дослідники говорять про формування мережі ретрансляції, яка може швидко підхоплювати подібні події в різних частинах Європи та надавати їм потрібного інформаційного розголосу.

Саме тому наступна міграційна або прикордонна криза, на думку експертів, може стати новим приводом для роботи вже сформованих дезінформаційних мереж.