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Россия использовала миграционный кризис в Сеуте для разгона ультраправых нарративов

09:21 08.08.2026 Сб
3 мин
Через несколько часов нарративы о мигрантах набрали сотни тысяч просмотров в соцсетях
aimg Мария Науменко
Россия использовала миграционный кризис в Сеуте для разгона ультраправых нарративов Фото: мигранты на границе Марокко и испанского анклава Сеута (Getty Images)
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После обострения ситуации в Сеуте соцсети накрыла волна ультраправых нарративов. Часть из них активно распространяли аккаунты, связанные с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным анализа группы по противодействию дезинформации "411", аккаунты, связанные с российскими военными и ультраправыми движениями, в первые дни кризиса охватили более 500 тысяч человек.

Исследователи отмечают, что связанные с Россией аккаунты регулярно распространяют дестабилизирующие нарративы в Европе, в частности, по миграции. В то же время, масштаб и скорость кампании вокруг Сеуты привлекли особое внимание экспертов.

Как раскручивали события в Сеуте

Кризис начался 1 августа после попытки десятков тысяч людей пересечь границу из Марокко в испанский анклав Сеута. По сообщениям, накануне около 49 тысяч человек пытались попасть на территорию анклава ночью.

События быстро стали темой активного обсуждения в соцсетях. Ультраправые аккаунты подавали ситуацию как намеренно организованный "штурм" и намекали на возможную причастность властей. Некоторые публикации сопровождались исламофобскими и антисемитскими теориями заговора.

По данным "411", эти нарративы распространялись на семи языках и только за шесть часов 1 августа набрали более 720 тысяч просмотров. Для анализа исследователи обработали около 4,5 млн сообщений в социальных сетях.

Параллельно часть ультраправых аккаунтов призвала националистов приезжать в Сеуту и "патрулировать" предприятия и жилые дома. Исследователи считают, что некоторые из таких призывов могли распространяться скоординированно.

Как в кампании появился русский след

Отдельное информационное "контрнаступление" началось в соцсетях по мере обострения ситуации. Одним из источников пропагандистского контента стал Telegram-канал "Рыбар", связываемый с российской разведкой. Материнская компания канала находится под санкциями Евросоюза.

Далее публикации "Рыбара" подхватывали и распространяли сети аккаунтов-ретрансляторов. Среди них были страницы, связанные с сетью "Правда", которую исследователи описывают как операцию по распространению кремлевской пропаганды в разных странах мира.

Ведущий исследователь Alliance4Europe Саман Назари отметил, что характер распространения информации может свидетельствовать о наличии определенной структуры или механизма координации.

"Сейчас мы достаточно регулярно наблюдаем такую эскалацию по всей Европе в связи с подобными кризисами. Это слишком большое совпадение, чтобы считать это просто эффектом подражания", - заявил он.

Почему это вызывает беспокойство

Исследователь "411" Нед Мендес сравнил нынешнюю ситуацию с кризисом 2021 года, когда около 8 тысяч мигрантов пересекли ту же границу из Марокко в Испанию.

По его словам, на этот раз ультраправые нарративы распространялись гораздо быстрее. Призывы к мобилизации националистов смогли собрать группы людей в центре Сеуты уже через несколько дней, тогда как в 2021 году подобный процесс занимал гораздо больше времени.

В "411" полагают, что главная опасность заключается не только в конкретном кризисе. Исследователи говорят о формировании сети ретрансляции, которая может быстро подхватывать подобные события в разных частях Европы и предоставлять им необходимую информационную огласку.

Именно поэтому следующий миграционный или пограничный кризис, по мнению экспертов, может стать новым поводом для уже сформированных дезинформационных сетей.

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, как прорыв мигрантов в Сеуте расколол ЕС и подыграл Кремлю.

Также мы писали, что Испания построит барьер на границе Сеуты после прорыва десятков тысяч мигрантов.

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