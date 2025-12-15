Росія виходить із дипломатичної ізоляції: США відкрили їй шлях у G20

Російська делегація прибула до Вашингтона на перше засідання шерп G20 під головуванням США після тривалої дипломатичної ізоляції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Наразі відомо, що російську делегацію очолює шерпа РФ Світлана Лукаш, а до складу супровідних осіб увійшли представники МЗС, Мінфіну та адміністрації президента.
Перші засідання шерп та фінансових представників держав-членів відбудуться 15-16 грудня, і участь Москви у форумі демонструє готовність США залучати Росію до обговорення ключових економічних та геополітичних питань світу, одночасно контролюючи порядок денний.
Згідно з планами США на 2026 рік, G20 під їхнім головуванням фокусуватиметься на дерегулюванні економіки, формуванні надійних та доступних ланцюгів постачання енергоресурсів, а також впровадженні нових технологій. Очікується, що такі кроки сприятимуть посиленню глобальної стабільності та безпеки, а також відкриють можливості для більш прозорого міжнародного діалогу.
G20 – це неформальне об’єднання 19 економічно провідних країн світу, Африканського Союзу та Європейського Союзу, на які припадає 85% світового ВВП і 75% світової торгівлі, а також проживає дві третини населення планети.
Склад G20:
Засідання G20 відбуваються на рівні лідерів держав, міністрів фінансів та центральних банків, а також шерпів - посередників та координаторів від урядів.
За останні роки організація все більше уваги приділяє геополітичним питанням, що робить її важливим майданчиком для врегулювання глобальних криз та забезпечення економічної безпеки.
До слова, нещодавно президент США Дональд Трамп знову різко розкритикував Європу, давши зрозуміти, що у Вашингтоні більше не сприймають європейські країни як беззастережних офіційних союзників.
При цьому в адміністрації президента США Дональда Трампа обговорюють створення нового об'єднання країн за участі Китаю та Росії, яка повинна стати альтернативою G7.
Раніше держави G7 заявили, що готові розглянути можливість конфіскації всіх заморожених російських активів заради досягнення справедливого миру в Україні.