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Росія не виграє війну в Україні, незважаючи на її підлу тактику, - Держдеп США

Фото: у Держдепі США закликали Росію покласти край війні в Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Держдепі США закликали Росію покласти край війні в Україні, яку вона не має шансів виграти незалежно від того, які б злочини не чинили її війська проти мирних українців.

Про це заявив заступник прес-секреталю Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Ми наполегливо закликаємо РФ вивести її сили (з України – ред.), щоб покласти край непотрібній війні, яку вона не може виграти і не виграє – незалежно від того, наскільки підлою та безрозсудною є її тактика", - зазначив Пател.

За його словами, лише одна країна – Росія – веде неспровоковану та навмисну війну на свій вибір і свідомо нехтує правами людини.

"Сьогодні ми знову закликаємо Росію припинити її фільтраційні операції, порушення та нехтування правами людини, гуманітарним правом та статутом ООН", - зазначив представник Держдепу США.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати зараз не бачать нічого, що б вказувало на готовність Росії брати відповідальну участь у переговорах з Україною.

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