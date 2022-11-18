Росія не виграє війну в Україні, незважаючи на її підлу тактику, - Держдеп США

У Держдепі США закликали Росію покласти край війні в Україні, яку вона не має шансів виграти незалежно від того, які б злочини не чинили її війська проти мирних українців.

Про це заявив заступник прес-секреталю Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"Ми наполегливо закликаємо РФ вивести її сили (з України – ред.), щоб покласти край непотрібній війні, яку вона не може виграти і не виграє – незалежно від того, наскільки підлою та безрозсудною є її тактика", - зазначив Пател.

За його словами, лише одна країна – Росія – веде неспровоковану та навмисну війну на свій вибір і свідомо нехтує правами людини.

"Сьогодні ми знову закликаємо Росію припинити її фільтраційні операції, порушення та нехтування правами людини, гуманітарним правом та статутом ООН", - зазначив представник Держдепу США.