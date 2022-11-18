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Россия не выиграет войну в Украине, несмотря на ее подлую тактику, - Госдеп США

Фото: в Госдепе США призвали Россию положить конец войне в Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Госдепе США призвали Россию положить конец войне в Украине, которую у нее нет шансов выиграть независимо от того, какие бы преступления не совершали ее войска против мирных украинцев.

Об этом заявил заместитель пресс-секреталя Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"Мы настоятельно призываем РФ вывести ее силы (из Украины – ред.), чтобы положить конец ненужной войне, которую она не может выиграть и не выиграет – независимо от того, насколько подлой и безрассудной является ее тактика", - отметил Пател.

По его словам, только одна страна – Россия – ведет неспровоцированную и преднамеренную войну по своему выбору и сознательно пренебрегает правами человека.

"Сегодня мы вновь призываем Россию прекратить ее фильтрационные операции, нарушения и пренебрежение правами человека, гуманитарным правом и уставом ООН", - отметил представитель Госдепа США.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты сейчас не видят ничего, что указывало бы на готовность России принимать ответственное участие в переговорах с Украиной.

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