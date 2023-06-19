Росія не виграє війну. На ній сьогодні вкрай вигідно заробляти, - Подоляк

У нього запитали, чому прийняття одинадцятого пакета санкцій Євросоюзу проти Росії просувається так важко. Ці санкції будуть спрямовані на те, аби прикрити різні підсанкційні поставки до країни-агресора. При чому деякі країни переймаються, що обмеження можуть нашкодити їхнім компаніям на глобальних ринках.

За словами Подоляка, країни Заходу розуміють, що Росія не виграє. Вони також розуміють, що безпека зараз на набагато глибшому рівні, ніж було на початку чи в середині війни.

"Вони розуміють, що Україна буде контролювати, модерувати війну. Тоді про що ти будеш думати? В тебе немає небезпеки. Ти можеш думати тільки про те, щоб дозаробити ще трішки грошенят", - сказав він.

До того ж, радник керівника ОП зазначив, що росіяни сьогодні платять преміально - вдвічі, втричі, а то і в п'ять разів більше за один і той самий продукт.

"Просто про це як би не прийнято говорити в світі - це ж бізнес. Ніяких проблем, ніякої моралі, цей бізнес був і десять років, і сто років тому", - додав він.

Подоляк зазначив, що "на Росії сьогодні вкрай вигідно заробляти". Проте це не означає, що Україна на рівні держави не працює достатньо жорстко над тим, щоб ці санкції були імплементовані.

Так, комісія Єрмака-Макфола опікується санкціями, постійно наголошуючи на тому, що треба знайти можливості, напрацювати запобіжники, що не дозволять Росії обходити санкції через треті країни, які блокують ті чи інші галузі.

Санкції проти Росії

Протягом 2022 року країни ЄС ввели десять пакетів санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 9 травня в Києві заявила, що нові санкції будуть спрямовані на припинення обходу вже чинних торгових обмежень Росії.

Торгові збитки в рамках цієї пропозиції оцінюються в 500 млн євро в порівнянні з 11 млрд євро в попередньому раунді.

При цьому країни ЄС ніяк не можуть погодити нові санкції та продовжують сперечатися про те, наскільки жорсткими повинні бути заходи щодо забезпечення їхнього дотримання.

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