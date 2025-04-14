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"Розлив наш". Росія два тижні штурмує село, яке вже "взяла" (відео)

Понеділок 14 квітня 2025 17:59
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"Розлив наш". Росія два тижні штурмує село, яке вже "взяла" (відео) Ілюстративне фото: Росія безуспішно штурмує село Розлив (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські чиновники ще 1 квітня нафантазували окупацію села Розлив Донецької області. Але штурми населеного пункту тривають уже два тижні.

Про це РБК-Україна повідомив спікер тактичної групи "Вугледар" Олексій Бєльський.

"Ще 1 квітня на "День всіх дурнів" Міністерство оборони РФ урочисто й офіційно повідомило про взяття під повний контроль населеного пункту Розлив у Донецькій області. І це при тому, що частину села продовжували утримувати військовослужбовці тактичної групи "Вугледар". Уже другий тиждень окупанти намагаються перетворити брехню на правду і з трьох напрямків кидають на "визволення" Розливу дедалі нові й нові сили", - наголосив Бєльський.

&quot;Розлив наш&quot;. Росія два тижні штурмує село, яке вже &quot;взяла&quot; (відео)​​ ​​Фото: Розлив на карті (натисніть, щоб збільшити)

За його словами, зазвичай українські воїни знищують окупантів ще на підступах до населеного пункту. Це вдається зробити за допомогою артилерії, реактивних систем залпового вогню і дронів. На полях і дорогах біля села - десятки російських баггі, квадроциклів, мотоциклів, автомобілів, бойових броньованих машин, а також сотні трупів росіян.

При цьому він додав, що деяким окупантам все ж вдається прорватися на територію села. Там вони ховаються в руїнах будівель і адміністративних споруд, часто без їжі та води. Щойно солдати РФ вилазять звідти - їх знищують.

Фейки Росії

Нагадаємо, Росія вже неодноразово робила вкиди про окупацію українських населених пунктів, але насправді вони виявлялися неправдивими.

Зокрема, у лютому росіяни заявляли про нібито захоплення Торецька Донецької області. Але досі в місті тривають бойові дії.

Нещодавно стало відомо, що бої в місті загострилися. Детальніше про події на фронті - в матеріалі РБК-Україна.

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