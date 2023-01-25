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Росія відстала, потрібно прискорити зусилля для допомоги Україні, - Британія

Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак поспілкувався з лідерами США, Німеччини, Франції та Італії. Вони обговорили необхідність прискорення допомоги Україні доки Росія відстала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Британії.

також підтримали постійну гуманітарну та економічну підтримку України після триваючих невибіркових і варварських нападів Росії на цивільну інфраструктуру.

Нагадаємо, президент США Джо Байден сьогодні провів розмову з партнерами щодо допомоги Україні.

Також Байден оголосив про передачу Україні танків Abrams. За його словами до України надійде 31 танк.

РБК-Україна повідомляло, що Німеччина офіційно підтвердила що Україна отримає сучасні німецькі танки Leopard 2.

Про те, скільки танків може отримати українська армія від партнерів – розповідає РБК-Україна.

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