Росія відстала, потрібно прискорити зусилля для допомоги Україні, - Британія

Сьогодні, 25 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак поспілкувався з лідерами США, Німеччини, Франції та Італії. Вони обговорили необхідність прискорення допомоги Україні доки Росія відстала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Британії.
також підтримали постійну гуманітарну та економічну підтримку України після триваючих невибіркових і варварських нападів Росії на цивільну інфраструктуру.
Нагадаємо, президент США Джо Байден сьогодні провів розмову з партнерами щодо допомоги Україні.
Також Байден оголосив про передачу Україні танків Abrams. За його словами до України надійде 31 танк.
РБК-Україна повідомляло, що Німеччина офіційно підтвердила що Україна отримає сучасні німецькі танки Leopard 2.
Про те, скільки танків може отримати українська армія від партнерів – розповідає РБК-Україна.
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