Россия отстала, нужно ускорить усилия для помощи Украине, - Британия

Сегодня, 25 января, премьер-министр Британии Риши Сунак пообщался с лидерами США, Германии, Франции и Италии. Они обсудили необходимость ускорения помощи Украине, пока Россия отстала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

также поддержали постоянную гуманитарную и экономическую поддержку Украины после продолжающихся неизбирательных и варварских нападений России на гражданскую инфраструктуру.

Напомним, президент США Джо Байден сегодня провел разговор с партнерами о помощи Украине.

Также Байден объявил о передаче Украине танков Abrams. По его словам, в Украину поступит 31 танк.

РБК-Украина сообщало, что Германия официально подтвердила, что Украина получит современные немецкие танки Leopard 2.

О том, сколько танков может получить украинская армия от партнеров – рассказывает РБК-Украина.

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