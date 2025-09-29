На тимчасово окупованій Луганщині знову з'являються практики, що нагадують радянські методи тиску. Студентів змушують брати участь у так званому "стахановському русі", прикриваючи цим примус до праці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору в мережі Telegram
Окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Луганської області ініціювала створення так званого "молодіжного стахановського руху". Під цим форматом приховується обов'язкова участь студентів місцевих псевдовузів у роботах на промислових підприємствах.
Для посилення контролю окупанти планують впроваджувати змагання між студентськими групами, що нагадує радянську систему ідеологічного тиску.
Росія, яка зруйнувала регіон і його інфраструктуру, тепер фактично позбавляє молодь перспектив, повертаючи практику репресій і нав'язуючи культ колективної праці. Замість можливостей для розвитку нав'язується модель минулого, в якій домінують залежність, дефіцит і знецінення особистості.
Центр національного спротиву наголошує, що подібні дії спрямовані на остаточне підпорядкування суспільства. Організація закликає мешканців тимчасово окупованих територій повідомляти про дії ворога та колаборантів через анонімний чат-бот і приєднуватися до Руху опору.
Нагадуємо, що Росія на окупованих територіях Донбасу представила нову "стратегію" забезпечення водою, яка зводиться до очікування осінніх і зимових дощів замість реального розв'язування проблеми з водопостачанням.
Зазначимо, що Путін заявив про намір роздавати бойовикам по два гектари української землі за участь у війні, що підкреслює колоніальний характер російської агресії проти України.